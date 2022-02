Donato un pc portatile all’asilo nido comunale “Nidomondo” di Mondovì

L’Amministrazione comunale ha piacere di rendere noto che negli scorsi giorni, grazie alla generosa donazione della signora Cuniberti Stefania, l’Asilo Nido Comunale “NidoMondo” ha potuto dotarsi di un nuovo personal computer portatile.

La donazione, avvenuta in seguito alla prematura scomparsa del papà di Marta, piccola ex allieva del nido comunale, sarà di fondamentale supporto per gli educatori che, quotidianamente, si prendono cura dei nostri bambini, aiutandoli a crescere e formarsi per il mondo di domani. Il computer sarà utilizzato per svolgere attività di archiviazione e gestione della documentazione fotografica, redazione di documenti, modulistica e progetti e per consentire la partecipazione a webinar e corsi on-line.

Un gesto che l’Amministrazione intende valorizzare rendendo omaggio al ricordo del papà di Marta, e ringraziando pubblicamente la Sig.ra Cuniberti e tutta la sua famiglia. Il loro gesto rafforza – nella commozione del cordoglio – il legame tra le istituzioni scolastiche e la comunità monregalese.