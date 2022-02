Il contagio torna nella norma in poche settimane. 25 centri liberi dal Covid

NETTO CALO DEI CASI SETTIMANALI IN GRANDA

I positivi in provincia di Cuneo nella settimana 6-13 febbraio da bollettino della Regione Piemonte sono stati 2.790 (erano 4.065 la settimana prima, -1.275). Domenica 6 febbraio da inizio emergenza si segnalavano 125.412. A Ieri, domenica 13 febbraio, sono 128.202.



ANCORA IN NETTO CALO IL TASSO. ORA SOTTO IL 7 %



A livello regionale nella settimana 6-13 febbraio sono stati diagnosticati 365.239 (nella settimana prima dell'obbligo di green pass sul lavoro erano 171.654). Rispetto ai periodi di picco si sono dimezzati i tamponi effettuati.



Nei sette giorni presi in esame i positivi in Piemonte sono stati 28.324, (47.617 casi in meno rispetto alla scorsa settimana).



Il tasso di positività settimanale è del 7,75% con un decremento rispetto alla scorsa settimana di un -1,75%. Da cinque settimane il tasso è in calo.

PERSI 1.400 CONTAGI IN SETTE GIORNI NEI MAGGIORI CENTRI



Calano ovunque i contagi nei maggiori centri della provincia.



Cuneo finalmente sotto i mille e con Alba e Mondovì sono gli unici tre comuni sopra i 300. Sotto i 300 tutti gli altri centri.



Tra le sette sorelle il comune con il più alto numeri di contagi resta Cuneo (647 la scorsa erano 1.087), seguito da Alba (421 la scorsa 665), Mondovì (372 la scorsa 509), Bra (249 la scorsa 432), Fossano (235 la scorsa 473), Savigliano (204 la scorsa 355) e Saluzzo (152 la scorsa 235).



Tutti decrementati i contagi nei maggiori centri.



Cuneo (-440), Alba (-244), Fossano (-238), Bra (-183), Savigliano (-151), Mondovì (-137) e Saluzzo (-83).



Tutti sotto i 300 contagi gli altri 241 comuni della Granda.



40 CENTRI SUPERANO LA SOGLIA DI GUARDIA

40 centri della provincia superano la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 cittadini positivi ogni 1.000 abitanti.Continua a scendere vertiginosamente la pressione del contagio all'interno dei singoli comuni.



La scorsa settimana erano 102, la precedente a 199. Il picco a 255.



Più di un anno fa (al 23 novembre 2020) si registravano quasi 60 centri nella nostra provincia ad aver superato questa soglia.



Al momento il 16,19% dei comuni della provincia ha oltrepassato i 18 contagi ogni 1.00 abitanti.

Ecco quali sono: Farigliano, Gorzegno, Igliano, Isasca, Levice, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Marsaglia, Mombarcaro, Monasterolo Casotto, Monchiero, Montelupo Albese, Oncino, Ormea, Perlo, Piozzo, Pradleves, Prazzo, Priola, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Saliceto, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, Sanfrè, Santo Stefano Roero, Serravalle Langhe, Somano, Stroppo, Torresina, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate e Vinadio.



Il comune con il più alto numero di contagi rispetto agli abitanti attualmente è Roaschia che registra 6 cittadini positivi su una popolazione di 104 unità.

25 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO



Questa settimana i centri senza contagio sono 25. La scorsa erano 14. Aumentano ancora dopo settimane i centri Covid-free. A bollettino di ieri nei perimetri di 222 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 89,88% dei centri della nostra provincia.



Indichiamo di seguito i 25 centri dove a bollettino di ieri non si è registrato nessun contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista hanno almeno un cittadino positivo.