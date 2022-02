Il Governo lavora al "bonus psicologo", il ministro Speranza: "L'attenzione alla salute mentale è fondamentale"

Una novità da non sottovalutare visto l'impatto che il covid ha causato sulle persone e, in particolare, sui più giovani, costretti nel corso della pandemia, a più riprese, ad essere privati di occasioni di condivisione con i coetanei: dalla scuola al mondo dello sport.

L'annuncio è arrivato dal ministro della salute, Roberto Speranza che ieri, domenica 13 febbraio, nel corso di un'intervista al programma "Mezz'ora in più" con Lucia Annunziata, ha dichiarato: "Il tema della salute mentale è fondamentale per il futuro. Al bonus di assistenza psicologica stiamo lavorando in queste ore e penso che già nel Milleproroghe, in discussione alla Camera, daremo una riposta. Il bonus probabilmente ci sarà, non solo per i ragazzi, perché dobbiamo dare una risposta più ampia. E' un primo passo, ma dobbiamo rafforzare tutto il nostro sistema sanitario con un'azione strutturale e sinergica".