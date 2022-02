Matteo Gagliasso: "La sanità 'targata Lega' è sempre più moderna ed efficiente"

Il consigliere saviglianese del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso, membro della Quarta commissione Sanità, ha partecipato quest’oggi all’illustrazione da parte dell’assessore Luigi Icardi della programmazione sanitaria relativa a case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative distribuite tra le varie Asl piemontesi.



“Grazie ai fondi del Pnrr e alla lungimiranza dell’Assessorato a guida Lega, che ha pareggiato con risorse regionali i tagli di Roma – ha dichiarato Gagliasso al termine della seduta – oggi gettiamo realmente le basi di una medicina del territorio sempre più vicina ai cittadini. Il cataclisma del Covid ci ha del resto insegnato quanto sia necessario intercettare i bisogni dei pazienti al loro primo palesarsi, attraverso una rete assistenziale che abbia nella prossimità la sua architrave. Guardando alla Granda, si tratta di un investimento di oltre 34 milioni di euro per un totale di 25 progetti, che abbracceranno tutte le nostre zone. Verranno infatti realizzate 14 case comunità grazie a uno stanziamento di 20,7 milioni di euro, nove all’interno dell’Asl Cn1 e cinque nell’Asl Cn2. Cinque invece gli ospedali di comunità: tre nell’Asl Cn1, per un importo di 7,3 milioni di euro, e due nell’Asl Cn2, per quasi 5 milioni di euro. Infine avremo sei nuove centrali operative, quattro nell’Asl Cn1 e due nell’Asl Cn2”.



“Un nuovo tassello nella revisione complessiva dell’offerta sanitaria della Granda – aggiunge ancora il consigliere Matteo Gagliasso – che va a sommarsi al piano da oltre mezzo miliardo di euro che, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Inail, prevede la costruzione di nuovo presidio ospedaliero-Dea di primo livello nell’ambito di Savigliano, Saluzzo e Fossano, con un intervento stimato in 195 milioni di euro, e di un nuovo ospedale-Dea di secondo livello a Cuneo, con un investimento di 310 milioni di euro. La dimostrazione di quanto la buona Sanità a guida Lega, con il nostro assessore Luigi Icardi, sia stata capace di riconsiderare completamente gli standard del rapporto medico-paziente, dotando il Piemonte di una organizzazione sempre più moderna, efficiente e vicina ai territori”.