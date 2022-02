Mondovì e i giovani che riciclano le mascherine, Robaldo: "Ragazzi che trasformano parole in azioni concrete"

Nuova vita per le mascherine. A Mondovì è partita dai ragazzi del "Circolo delle idee" una proposta in favore dell'ambiente: riciclarle per trasformarle n qualcosa di nuovo, di utile, riducendo così la mole di rifiuti.

Scuole e aziende partecipano attivamente al progetto dallo scorso lunedì 7 febbraio: l'iniziativa, lanciata in forma sperimentale a giugno (leggi qui), prevede il recupero delle mascherine per un progetto di studio portato avanti dal Politecnico di Torino, sede di Alessandria.

Una notizia che è stata ripresa anche dall'inserto 'Green&Blue' dell'edizione nazionale del quotidiano 'La Repubblica', sulle pagine di oggi.