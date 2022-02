Oltre 180mila km e più di 4mila interventi nel 2021 per la CRI di Peveragno

“C'è chi riesce sempre a superare la paura e le difficoltà, gettando il cuore oltre l’ostacolo, per raggiungere qualsiasi persona o luogo in cui ci sia bisogno di aiuto: parlo dei nostri 150.000 volontari. Questo straordinario e indispensabile sforzo, le donne e gli uomini della Croce Rossa lo stanno mettendo in atto - oggi più che mai - nel pieno di una pandemia che ha scosso il mondo intero”.

Mi permetto di far mie le parole utilizzate dal nostro presidente nazionale Francesco Rocca, durante l'assemblea nazionale del 2021, proprio perché rappresentano tutto lo spirito, la volontà e il dovere di un vero Volontario della Croce Rossa.

L’anno 2021 da poco terminato, ci ha visti “attori” protagonisti nell’ ambito della continuità dei servizi, e ovviamente in prima linea per la lotta alla pandemia.

Anche i nostri volontari, come tanti altri sono stati impegnati nei centri vaccinali per coordinare il flusso delle persone e per collaborare al fine di garantire la massima sicurezza.

Ma non esistono solo il Covid, le emergenze o i trasporti. Un problema molto rilevante che ormai si sta diffondendo anche sul nostro territorio, è quello delle persone in difficoltà economiche, le persone sole e fragili che necessitano di un sostegno. Senza clamore cerchiamo di fare del nostro meglio anche per loro.

Le tante tipologie dei servizi che mettiamo a disposizione dei vulnerabili, dei più deboli, di chiunque abbia bisogno di noi, fa sì che nel corso del 2021 siano stati effettuati ben 180.600 km. Precisamente, sono stati effettuati 413 servizi in emergenza 118, 1.861 servizi verso i dializzati e ben 2.306 servizi verso i privati. Ma come sempre, il valore più importante sono le ore che, sono state donate dai volontari, ben 23.016 tra le quali emergono 1487 ore svolte per le attività del sociale, e ben 807 ore per la formazione dei nostri volontari.

Per svolgere al meglio i servizi, a Peveragno operano 3 dipendenti, 153 volontari e in media 6/8 ragazzi del Servizio Civile.

Una nuova autovettura tipo Doblò è entrata a far parte del nostro parco mezzi, che ad oggi conta: tre ambulanze di soccorso/trasporti, un pulmino da 9 posti con pedana per disabili, tre doblò con pedana per disabili, due vetture per trasporti ed un ciclomotore elettrico per le consegne di farmaci e spese.

Personalmente, credo, che rendicontare l’operato esponendo dei numeri, possa dare l’impressione di una gara a chi fa di più, ma il nostro obiettivo è quello di far conoscere alla popolazione, che ci sostiene e crede in noi, tutto quanto riusciamo a fare, essere e saper essere.

Nel corso del 2021 purtroppo abbiamo dovuto salutare un nostro caro collega. Voglio ricordare Sandro Politano, "Sandrin", volontario che come tutti noi, con i suoi pregi e le sue particolarità, sapeva farsi volere bene da tutti. “Il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre”.

Una cosa è mancata in questi ultimi due anni, il poter incontrare i volontari, i dipendenti e gli amici come era nel passato, in occasione della giornata della “Festa del Volontario”.

A tutti loro, virtualmente voglio dire grazie per tutto quanto hanno fatto e continuano a fare, per aver voluto “gettare” il vostro cuore, oltre l’ostacolo, per raggiungere qualsiasi persona o luogo in cui ci sia bisogno di aiuto.

Ci tengo altresì, a dare il benvenuto ai ventidue nuovi volontari, che, stanno studiando e che, presto saranno operativi sul nostro territorio.

E con questa citazione, vi saluto…

“Con il carattere che mi ritrovo, forse non sarei mai riuscito a salire su un palco se non avessi passato un periodo della mia vita a lavorare sulle ambulanze, se non avessi dovuto imparare ad affrontare l’inaffrontabile e a risolverlo”.

(Cit. Max Pezzali)

Il Presidente della Croce Rossa di Peveragno

Claudio Tomatis