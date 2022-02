Ricoveri ancora in calo all’ospedale di Verduno: 51 i pazienti positivi

Continuano a calare, anche se lentamente, i ricoveri Covid all’ospedale di Verduno. Ad oggi, lunedì 14 febbraio, nel presidio unico di Langa e Roero si contano infatti 51 pazienti positivi, contro i 56 di una settimana fa e i 58 dello scorso 31 gennaio. Due le persone in gravi condizioni: sette giorni fa erano quattro, così come a fine gennaio. I ricoveri ordinari sono invece 163, contro i 170 dell’aggiornamento diffuso dall’Asl Cn2 lunedì scorso.



Decisamente più rapida la discesa dei positivi fuori dall’ospedale. La mappa pubblicata della Regione Piemonte segnalava alla serata di ieri 421 residenti positivi ad Alba, 249 a Bra e 106 a Cherasco. Rientrato abbondantemente sotto quota 100 il numero dei positivi in tutti gli altri centri del comprensorio albese e braidese.



Con la giornata di ieri, domenica 13 febbraio, le vaccinazioni effettuate dall’azienda sanitaria di Alba e Bra hanno intanto raggiunto un totale di 139.743 prime dosi (+435 nell’ultima settimana), di 126.145 seconde dosi (+842) e di 99.515 richiami (+3.019). Il totale porta a 4.296 somministrazioni effettuate nei sette giorni precedenti. In percentuale parliamo di valori vicini, rispettivamente, all’85,2%, al 76,9% e 60,6% della popolazione di tutte le età (163.993 persone).