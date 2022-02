Rubata a Roccabruna la sagoma della "Fiat 500" in ricordo di Olimpio Olagnero

Un omaggio da parte di tutti gli abitanti con il benestare del comune.

Esattamente un anno fa, a Roccabruna, raccogliendo le offerte, era stata costruita e poi posizionata nella rotonda che conduce al Centro Sportivo Val Maira (palestra e piscina) la sagoma di una Fiat 500 rossa.

A memoria del signor Olimpio Olagnero. Un gesto simbolico, fortemente voluto e profondamente significativo, per ricordare una persona stimata e ben voluta. Anni fa, infatti, Olagnero aveva istituito il Raduno della 500 tra Dronero e Cartignano, un appuntamento che sempre richiamava molti appassionati.

Ad un anno esatto, nel giorno del primo anniversario dalla sua morte, venerdì 11 febbraio la sagoma è sparita. Il furto nel tardo pomeriggio, tra le ore 18 e le ore 19.

"Non credevo alle parole" - dice con rammarico Marco Arneodo, sindaco di Roccabruna - "Olimpio era un uomo buono e rattrista ancor più che questo brutto gesto sia stato fatto proprio l'11 febbraio. Ci auguriamo che la sagoma venga presto restituita o in qualche modo fatta ritrovare. Sono profondamente vicino agli amici di Olimpio ma anche a tutti gli abitanti, perché quello di mettere la sagoma era stato un gesto sentito da tutti e quanto è accaduto ha privato tutti non soltanto di un simbolo."

Si è naturalmente provveduto ad avvertire i carabinieri, proseguendo con la denuncia. Sono in corso le indagini.