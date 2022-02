San Valentino sul divano con i film consigliati dal Caffè Letterario di Bra

Il modo migliore per trascorrere il giorno di San Valentino all’insegna dell’amore? Musica, candele, una cenetta romantica, un dopocena da sogno e poi… plaid e divano a guardare un bellissimo film d’amore con la propria dolce metà! La storia del cinema è costellata da migliaia di pellicole sul tema.

Il Caffè Letterario di Bra ha scelto dei film dedicati a questo folle sentimento che, per citare il sommo poeta Dante, “Move il sole e l’altre stelle”.

Non sarebbe una lista degna di questo nome senza la regina delle commedie sentimentali Julia Roberts. Mentre Pretty Woman e Notting Hill restano i favoriti dal grande pubblico, Il matrimonio del mio migliore amico vede una giovane Roberts, affascinante come sempre, lottare con i sentimenti risvegliati dall’imminente matrimonio del suo migliore amico con la figlia di papà, che la portano a tentare di sabotare l’unione.

#Scrivimiancora: tra Rosie e Alex sta per mettersi di mezzo… l’Oceano! La loro amicizia (e, forse, il loro amore) resisterà alla prova della distanza?

L’amore che resta: Gus Van Sant imbastisce una triste storia d’amore che ha il passo di una ballata gentile che spezza il cuore anche se si conclude con un sorriso. In the Mood For Love: ricca e piena di calore, la storia parla di due vicini di casa, entrambi sposati, che trovano conforto l’uno nell’altra durante il declino delle loro rispettive relazioni. Happy Together è perfetto per proseguire su questa scia.

What If: Wallace e Chantry si incontrano ad una festa, si piacciono ed è chiaro che sono fatti l’uno per l’altra, ma lei è già fidanzata. Che fare? La famosa “regola dell’amico” potrebbe funzionare?

Il tempo delle mele: 14 anni da compiere e tanta voglia di diventare grande, la prima cotta, le prime gelosie ed una festa di compleanno che segna il definitivo ingresso nell’adolescenza: voilà un cult per San Valentino.