Ciclista investito a Genola. Trasportato in ospedale a Savigliano

E’ stato trasportato all’ospedale di Savigliano in condizioni che a una prima valutazione non sembravano destare particolare preoccupazione l’uomo che verso il mezzogiorno di oggi (lunedì 14 febbraio) è stato investito da un’automobile mentre a bordo della sua bicicletta percorreva via Roma a Genola, all’altezza del viale alberato che porta verso Savigliano.

Il ciclista, un uomo di mezz’età, è stato soccorso dal suo investitore. Sul posto sono giunti i sanitari dell’emergenza 118, insieme agli agenti della Polizia Locale dell’Unione del Fossanese, intervenuti per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.