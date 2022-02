Cuneo, tamponamento sul viadotto Soleri: coinvolte tre automobili, traffico in tilt

Tamponamento a Cuneo, nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 14 febbraio), all'imbocco del viadotto Soleri.

Coinvolte tre automobili che si stavano muovendo in direzione via Valle Maira, per lasciare la città. Nessuno degli occupanti sembra ferito in maniera grave.

Sul posto la polizia Locale, che ha bloccato l'accesso al ponte verso Cuneo per ristabilire la viabilità e rimuovere i mezzi incidentati.

Al momento si segnalano lunghe code e pesanti disagi alla viabilità in tutta la zona, alcuni automobilisti segnalano un tempo anche di 40 minuti per percorrere poco più di 3 km, nel tratto Madonna dell'Olmo-Cuneo.