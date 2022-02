Neve fino alla serata, poi rapido miglioramento con temperature primaverili

Un fronte Atlantico porterà piogge in Liguria tra oggi e domani mattina, e nevicate diffuse su Piemonte e Valle d’Aosta, più intense e con accumuli più importanti su Alpi marittime. Da domani sera netto miglioramento con forte rialzo delle temperature soprattutto in quota, con elevato rischio valanghe.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 14 febbraio

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto sulle Alpi occidentali e meridionali, e Liguria. Nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità su pianure. Piogge e rovesci anche temporaleschi su Liguria in estensione da ovest verso est. Nevicate fino a bassa quota su cuneese con accumuli molto variabili tra zone montane e pianure. Nevicate umide anche su resto delle pianure soprattutto tra serata e nottata. Temperature massime non oltre i 5/6 °C su pianure, 8/10 °C su coste. Venti assenti o deboli ovunque tranne su savonese e genovese dove ci potranno essere forti raffiche di tramontana.

Domani martedì 15 febbraio

Residue precipitazioni in esaurimento da ovest verso est con le ultime piogge su Liguria di Levante in mattinata. Rasserenamenti a partire sempre da ovest in giornata con cielo per lo più sereno ovunque dalla serata. Temperature massime in rialzo su pianure fino 8/10 °C, minime nella notte successiva che scenderanno sotto lo 0 anche a causa della neve presente al suolo. Raffiche di Foehn in quota su Alpi nordoccidentali.

Da mercoledì 16 febbraio

Tempo in netto miglioramento per il ritorno dell’alta pressione, con temperature in forte rialzo soprattutto in quota, e valori massimi fino 18 /20 °C in pianura tra giovedì e sabato.

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo