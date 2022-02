Degni di Nota: tutti i giovedì alle 19.45 la cantante e cantautrice Chiara Rosso ci porterà dentro la Fondazione Fossano Musica

Degni di Nota, la rubrica del nostro giornale dedicata alla musica, condotta da Chiara Rosso, cantante e cantautrice, che in questa prima serie di puntate, ci porterà dentro la Fondazione Fossano Musica, che oltre ad essere una scuola di musica, organizza eventi, concerti e concorsi sul territorio.

Chiara Rosso è laureata in Lettere moderne presso l'università degli studi di Torino e in canto jazz presso il conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo, è docente di canto moderno e jazz presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e la Fondazione Fossano Musica, appassionata ballerina di tango argentino e flamenco, suona percussioni e pianoforte e ha all'attivo tre dischi: Libero Arbitrio 2007, Elemento H2O 2014, The First Lesson 2021.