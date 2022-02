Fefè De Giorgi, Aldo Baudino e Maurizio Damilano al teatro San Giovanni Bosco di Cuneo

SOGNATORI CON I PIEDI PER TERRA. E' questo l'appuntamento proposto dai salesiani di Cuneo in occasione della festa caninica di San Giovanni Bosco.

Ospiti il prossimo 18 febbraio, alle 21, Fefè De Giorgi, Aldo Baudino, Maurizio Damilano, che racconteranno come i campioni dello sport affrontano i loro momenti bui, che cosa li ha supportati nei sacrifici degli allenamenti e nelle delusioni delle sconfitte. Come ci si reinventa uomini dopo essere stati campioni: l’uomo cresce insieme al campione o sono entità diverse?

Ingresso € 3,00

Saranno presenti il ct della nazionale italiana di pallavolo Fefè De Giorgi, il campione olimpico di marcia a Mosca 1980 Maurizio Damilano, il campione di sci alpino paralimpico cuneese Aldo Baudino.

Una dell’icone più affascinanti di don Bosco lo rappresenta in equilibrio su una corda tesa tra terra e cielo impegnato a far divertire i ragazzi. Il camminatore sul filo ha bisogno di due qualità essenziali: equilibrio e autocontrollo con gli occhi ben fissi sull’obbiettivo da raggiugere, cioè la fine della corda su cui sta camminando: grandi campioni ci racconteranno la difficoltà di camminare “sul filo” del successo sportivo e successivamente le difficoltà di ritornare a camminare “con i piedi per terra” quando “l’esibizione finisce”

La gestione della sala avverrà nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza per il contrasto dell’epidemia da Covid-19. Per l’accesso è necessario mostrare il green pass valido ed indossare una mascherina FFP2.La Sala sarà aperta un’ora prima dello spettacolo: si invita il pubblico a presentarsi in anticipo per svolgere in tutta calma le operazioni di ingresso e biglietteria.È possibile prenotare il posto inviando una mail prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.comcon nome, numero di telefono e quantitàdi biglietti desiderati.Altre informazioni e aggiornamenti disponibili su www.salecuneo.it/cinema-teatro