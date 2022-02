“Ma il mio amore è Paco”: applausi al teatro Iris per l'omaggio a Beppe Fenoglio

Nessuna scenografia, nudità del palco. Due intense voci: quella data dalla parola, nella lettura ed interpretazione, e la musica, nell'accompagnare ed in quell'essere anch'essa narrazione.

Un forte segnale di ripartenza a Dronero sabato sera, 12 febbraio, presso il teatro Iris. Presentati da Maurizio Babuin, direttore artistico della compagnia teatrale Santibriganti Teatro, si sono esibiti sul palco l'attore Luca Occelli ed il musicista Franco Olivero.

“Ma il mio amore è Paco” il titolo dello spettacolo, da Un giorno di fuoco - Racconti del parentado di Beppe Fenoglio, un emozionante omaggio al celebre scrittore in occasione del centenario dalla nascita. Così, immergersi in passate vicende, nelle colline delle Langhe, scoprendo difficoltà, inganni, delusioni, amori e passioni.

Unirsi reciprocamente. La recitazione e la musica sono state utilizzate dai due professionisti per creare "un racconto nel racconto", dove la complicità e l'affidarsi l'uno all'altro rappresentano gli aspetti chiave. Le melodie, infatti, non hanno seguito il testo scritto, ma sono state create dal musicista ascoltandone la lettura da parte dell'attore. Allo stesso modo, il tono della voce dell'attore si è sintonizzato, lasciandosi trascinare dalle e nelle note suonate. Tempi poi singoli d'espressione, mai però soli.

Il risultato non è stato soltanto un amalgamarsi, ma riuscire a condurre gli spettatori in un ascolto sensoriale ed immaginativo molto coinvolgente. I personaggi ed i luoghi hanno in questo modo preso forma nella mente delle persone, così come nitidamente sono state avvertite le emozioni. Un lungo applauso al termine dello spettacolo, molti che poi hanno atteso i due artisti per conoscerli e complimentarsi con loro.

Presente in sala, in rappresentanza del comune, l'assessore alla cultura Carlo Giordano. Da parte sua gli elogi ed il sottolineare l'importanza del teatro, dell'arte capace di emozionare ed arricchire intellettualmente, di una significativa ripartenza.