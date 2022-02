“Il sindaco di Savigliano si assume le responsabilità della sua ricandidatura”

Manca solo l’ufficialità, ma se tutto verrà confermato a fine maggio anche a Savigliano avremo le elezioni amministrative per rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco.

Leggendo i giornali in queste settimane si nota un certo fermento: candidati che incominciano a presentarsi, dichiarazioni che si susseguono, liste che si formano, prove di collaborazioni e coalizioni, roboanti titoli che annunciano idee, opere, progetti… Molti ci fermano e ci chiedono: il PD che fa?

Si sta arrivando al dunque.

In realtà in questi mesi chiarezza è stata fatta: il PD, con i suoi dirigenti provinciali, regionali e nazionali, ringraziandolo per questi cinque anni, ha chiesto al sindaco uscente di mettersi a disposizione. Stiamo lavorando ad un progetto diverso, quello che a noi piace chiamare un nuovo “Patto per Savigliano”.

La sua risposta non è mai arrivata ufficialmente, ma dai giornali abbiamo appreso che ha fatto una scelta diversa, ricandidandosi insieme alla sua lista civica e prendendosi la responsabilità delle conseguenze.

Noi siamo stati leali e saremo responsabili fino in fondo, anche in questi ultimi mesi, anche se la fatica si fa sentire sempre di più, come abbiamo già detto, ma con la pandemia in corso non potevamo mettere a rischio il governo della città.

Ma c’è anche un altro motivo che riteniamo ancora più importante. Sono mesi cruciali per la presentazione dei progetti sui bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la nostra azione in Giunta e in Consiglio, con i nostri assessori, è fondamentale per dare quella spinta politica per fare delle scelte, dei progetti, sviluppare idee, per non perdere alcuna opportunità.

Tutto questo nonostante le difficoltà di una Amministrazione che abbiamo sempre dovuto pungolare su questo fronte, in questi anni in cui i tecnici voluti dal sindaco ci hanno spiegato che non bisognava fare il passo più lungo della gamba, essere prudenti… per poi in queste settimane finalmente risentire parlare di mutui e progetti per fare investimenti. Meglio tardi che mai…

La nostra azione non si vedrà subito e, nonostante questo clima da campagna elettorale che ormai incomincia a pervadere la città, il PD si pone ancora come la forza capace di stimolare progetti e cogliere le straordinarie opportunità del PNRR sapendo che sarà la prossima Amministrazione che le dovrà attuare.

Martedì sera (15 febbraio), l’assemblea degli Iscritti del PD sarà chiamata a ragionare sulle prospettive, su quale idea di Savigliano vogliamo puntare e con chi vogliamo riproporci per costruire una coalizione per portare a termine quanto stiamo abbozzando.

Savigliano ha bisogno di nuovi interventi: una nuova scuola, una nuova piscina, una nuova biblioteca, un palasport, di mettere a posto il Morino (ma forse li ci siamo…): non saranno i proclami di questi mesi a realizzarli, ma chi si prenderà la responsabilità di gestire questi enormi progetti nei prossimi anni.

Il territorio ha in progetto il nuovo ospedale: è fondamentale nelle prossime settimane definire con i tecnici quali aree ci sono a disposizione, realmente, e scegliere insieme cosa è meglio per Savigliano e per il territorio, perché non possiamo permetterci di perderlo, senza tanta retorica e guardando al futuro, non alle elezioni imminenti.

Ci vuole responsabilità e serietà. Il PD farà la sua parte … e buona campagna elettorale a tutti.

La Segreteria del Circolo del PD Savigliano