"La politica di Cuneo smetta di definire perimetri e inizi a parlare del futuro"

"La maggioranza cittadina e l’opposizione di sinistra hanno voluto definire il perimetro dei propri schieramenti e delle rispettive alleanze. Sarebbe ingeneroso pretendere abiure da chi siede nei banchi della maggioranza o in quelli dell’opposizione da un decennio o più: lo affermiamo con rispetto. Quanto emerso finora è però una fotografia dello status quo ante, non la visione per il futuro".



Scrivono così i membri di Evoluzione Cuneo, la lista civica - nata per affrontare la tornata elettorale dell'anno in corso - che fa capo a Pietro Carluzzo, in un comunicato ufficiale che apre, ancora una volta, al confronto "a 360 gradi", ma allo stesso tempo bacchetta Cuneo per i Beni Comuni e l'attuale maggioranza in carica.



"La Costituente dei Beni Comuni ha bruciato i tempi, presentando una candidata di bandiera e dichiarando l’assoluta alternatività alle forze dell’attuale governo cittadino - si legge ancora nel comunicato - . In maniera del tutto simmetrica, la maggioranza uscente ha rilasciato pochi giorni orsono un comunicato che si potrebbe riassumere con un: 'siamo stati perfetti, avanti così!'. È normale che una giunta a fine mandato rivendichi di aver ben lavorato. Ma un ciclo si è concluso e per avviarne un altro è indispensabile l’apertura al confronto".



"Siamo certi che chi si candiderà a governare la città vorrà farlo in rappresentanza delle esigenze della cittadinanza e non soltanto 'in memoria' della giunta passata. D’altra parte, chi è all’opposizione lo è per definizione 'in alternativa' alla maggioranza, ma quella attuale è una maggioranza uscente. Sarebbe un peccato che la Costituente si riducesse ad essere alternativa… al passato. Potrebbe essere giunto il momento di giudicare l’efficacia delle proprie battaglie, soppesare i risultati ottenuti, valutare altre strategie".



"Dal canto nostro, siamo convinti che il futuro cittadino si debba disegnare raccogliendo ciò che è stato fatto finora di buono, senza aver paura di cambiare in meglio ciò che è possibile, giusto e necessario cambiare - proseguono gli scriventi - . Sfide nuove richiedono nuove persone, o quantomeno persone in grado di mettere in discussione alcuni equilibri consolidati ma non più attuali".



"A scanso di equivoci: non pretendiamo di cambiare le teste altrui o di forzare matrimoni improbabili, né vogliamo indicare la strada a chi ha già esperienza. È tuttavia un segreto di Pulcinella che i blocchi contrapposti siano molto meno solidi di quanto non appaia".



"Noi ce ne siamo accorti, in maniera inequivocabile, nel corso dei tanti incontri e colloqui avuti negli ultimi mesi. Più che di perimetri e di alleanze (o peggio, di veti su possibili alleati) è urgente ritrovarci per discutere, con franchezza, di un nuovo Piano Regolatore al servizio dei cittadini e dell’ambiente (al posto di tante varianti e qualche speculazione di troppo); del futuro della Sanità e della medicina territoriale; della riprogettazione della mobilità e dei trasporti; del supporto indispensabile alle attività produttive e al commercio".



"A noi pare che più che di una discussione sui pregi passati di maggioranza e opposizione, la Città abbia bisogno di intelligenze, di coraggio, di generosità" si conclude il comunicato.