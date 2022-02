Max e Tyson sono rimasti improvvisamente senza la loro casa, aiutiamoli!

Amici di Zampa oggi vi presenta quattro ospiti in cerca di adozione.



Black ha circa 8 anni, va d'accordo con tutti, anche con i gatti. Molto affettuoso e bellissimo, come potete vedere dalla foto!



Max e Tyson cercano urgentemente una famiglia.. vivevano insieme in una casa, ma a causa di gravi problemi di salute della proprietaria hanno dovuto separarsi. Hanno circa 7 anni e si cerca un’adozione di coppia, sono entrambi buonissimi e abituati al guinzaglio.



Apollo è un magnifico gattone di circa 8 anni, affettuosissimo, ideale per vita da appartamento.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197