Coronavirus, il Piemonte supera quota 950.000 contagi dall'inizio della pandemia

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.497 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.081 a test antigenico), pari al 6% di 41.719 tamponi eseguiti, di cui 34.889 antigenici. Dei 2.497 nuovi casi gli asintomatici sono 2.115 (84,7%).



I casi sono così ripartiti: 2.080 screening, 291 contatti di caso, 126 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 950.089, così suddivisi su base provinciale:

77.746 Alessandria

43.552 Asti

36.751 Biella

128.403 Cuneo (+201 da ieri)

72.446 Novara

504.123 Torino

33.760 Vercelli

33.860 Verbano-Cusio-Ossola

4.631 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

14.817 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 74 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.644 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 64.813.



I tamponi diagnostici finora processati sono 15.133.065 (+41.719 rispetto a ieri).



- I DECESSI

Sono 15, tra i quali 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.849 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.704 Alessandria

775 Asti

490 Biella

1.582 Cuneo (+3 da ieri)

1.033 Novara

6.127 Torino

597 Vercelli

415 Verbano-Cusio-Ossola

126 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 870.709 (+6.172 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

71.695 Alessandria

40.629 Asti

33.568 Biella

119.573 Cuneo (+677 da ieri)

68.436 Novara

463.294 Torino

30.947 Vercelli

31.513 Verbano-Cusio-Ossola

3.396 extraregione

7.658 in fase di definizione

- I VACCINATI

Sono 10.936 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 801 è stata somministrata la prima dose, a 2.915 la seconda, a 7.220 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.505.145 dosi, di cui 3.255.568 come seconde e 2.662.429 come terze.

Attualmente gli over50 non aderenti in Piemonte sono 113 mila, il 5% su 2.166.000 persone che hanno questa fascia d’età.

Circa 40 mila hanno fatto la prima dose nell’ultimo mese e mezzo, da quando a fine dicembre è stato annunciato l’obbligo vaccinale. Altri 34 mila over50 invece non hanno aderito, ma sono immunizzati naturalmente perché guariti da meno di 6 mesi.