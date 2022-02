Atletica: cross, Arnaudo e Giudici campioni regionali

Successo per la 1a edizione della Granda Cross di domenica 13 febbraio; il cross di Cuneo ha assegnato i titoli regionali individuali ed era valido come 2a prova del CdS Assoluto e come 3a prova del Trofeo Piemonte di Cross.

DONNE. Nella prova assoluta femminile tutto facile per la favorita Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), che non tradisce le attese. La cuneese fa gara solitaria di testa e taglia il traguardo con circa un minuto di vantaggio sulla seconda classificata, la specialista della corsa in montagna Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita). Sul terzo gradino del podio sale infine Sonia Mazzolini (GAV), distaccata dalla Ghelfi di soli due secondi. Arnaudo conquista quindi il titolo regionale assoluto e quello u23. Il titolo juniores va invece ad Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), ottima quarta assoluta, davanti ad Axelle Vicari (Sisport), quinta nella classifica assoluta, e a Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo), settima complessiva. Nel cross corto assoluto, il titolo regionale assoluto e u23 va a Veronica Bona (Sport Project VCO), che precede nell’ordine Michela Beltrando (Atl. Saluzzo) e Ramona Bertaina (Pod. Buschese). Completano il podio promesse Giorgia Mancino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Arianna Francesca Barbero (Atl. Saluzzo).Nella categoria allieve, successo per Chiara Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che si impone con oltre 10 secondi di margine sulla seconda classificata, Elena Abellonio (Atl. Alba); terza piazza per Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), con un ritardo di circa 20 secondi dall’argento.

UOMINI. Marco Giudici (Sport Project VCO) si aggiudica nettamente la prova di cross lungo maschile (10km) con quasi 30 secondi di margine su Marco Moletto (Atl. Saluzzo), secondo classificato. Sul terzo gradino del podio sale Mattia Galliano (Atl. Roata Chiusani) che si aggiudica il titolo regionale u23 davanti ad Alessandro Cafasso (Battaglio CUS Torino), 15mo assoluto, e a Paolo Orsetto (Atl. Vercelli 78), 25mo complessivo. Ai piedi del podio assoluto troviamo Alessandro Boschis (Atl. Giò 22 Rivera), quarto, Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita), quinto, Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera) sesto, Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino), settimo.Nel cross corto successo per Andrea Mandrino (Atl. Alessandria), che si aggiudica anche il titolo regionale u23 oltre a quello assoluto. Completano il podio Thomas Floriani (Sport Project VCO) e Umberto Contran (Bugella Sport), mentre Luciano Spettoli (Atl. Alessandria), quarto assoluto, è il terzo del podio u23.Nella categoria juniores, pronostico ampiamente rispettato con il successo in solitaria di Elia Mattio (Pod. Valle Varaita); alle sue spalle il compagno di club Simone Giolitti, che taglia il traguardo con oltre 40 secondi di ritardo dal vincitore. Sul terzo gradino del podio sale Kiril Polikarpenko (Battaglio CUS Torino), a precedere il compagno di club Davide Rapallo e Guglielmo Giuliano (ASD Dragonero).Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) si aggiudica invece il titolo regionale allievi davanti a Tommaso Mattio (Pod. Valle Varaita) e ad Amorin Gerbeti (Pod. Buschese), con Alessandro Cena (Atl. Canavesana) a soli sette secondi dal bronzo.

CLASSIFICHE CDS 2a FASE. Atl. Roata Chiusani e Battaglio CUS Torino si impongono nelle categorie assolute, rispettivamente maschile e femminile. Tra gli uomini, secondo posto per Pod. Valle Varaita, terza l’Atl. Giò 22 Rivera. Tra le donne, seconda piazza per l’Atl. Saluzzo, terzo per la Pod. Valle Varaita. Atl. Alba (donne) e Battaglio CUS Torino (uomini) si impongono nella categoria juniores; Pod. Valle Varaita (uomini) e Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (donne) leader tra gli allievi.