Calcio Serie D: mercoledì si torna in campo, a Bra arriva la capolista Novara

Turno infrasettimanale sui campi del girone A di Serie D: mercoledì pomeriggio è in programma la 24^giornata, quinta di ritorno.

Il Bra si prepara a ricevere la capolista Novara per una sfida di grande fascino. Obiettivo dei giallorossi riscattare il passo falso nel derby con il Fossano e fermare la spaventosa serie della squadra di Marchionni, reduce da otto vittorie consecutive. Impegno complicato anche per il Fossano di Viassi, forte di due vittorie nelle ultime due partite che lo hanno rilanciato in classifica. Blues sul campo della Sanremese seconda in graduatoria.

Sempre più disperata la situazione del Saluzzo che farà visita al Vado.

Fischio d'inizio alle 14,30

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Novara: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Caronnese-Pont Donnaz: Alessandro Recchia di Brindisi

Varese-Borgosesia: Carlo Esposito di Napoli

Derthona-Casale: Angelo Tomasi di Lecce

Imperia-Asti: Fabrizio Carsenzuola di Legnano

Ligorna-Chieri: Federico Cosseddu di Nuoro

RG Ticino-Lavagnese: Marco Marchioni di Rieti

Sanremese-Fossano: Raimondo Borriello di Arezzo

Sestri Levante-Gozzano: Omar Abou El Ella di Milano

Vado-Saluzzo: Matteo Campagni di Firenze