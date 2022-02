Corsa campestre: Adele Roatta Campionessa Regionale Junior

Il fine settimana è stato dedicato interamente alla corsa campestre: il calendario piemontese prevedeva infatti l’assegnazione diretta di tutti i titoli regionali dalla categoria Allievi ai Master, in una unica prova a Cuneo, considerata valida anche come campionati regionali di società.

Grande sforzo quindi da parte del Roata Chiusani, società di casa organizzatrice della 1ª edizione del “Cross della Granda”, che si è trovata, con il supporto del comitato Fidal Cuneo, della Dragonero e della Sprint Morozzo, a dover gestire una manifestazione con oltre 300 atleti ai nastri di partenza: l’inedita location del Golf Club dei Ronchi con il suo tracciato ottimamente preparato, ha fatto da cornice a questa “festa del Cross”.

L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si presentava al via con un plotone di nove partecipanti e i riflettori puntati sulla gara dei 6 km donne in cui Adele Roatta, reduce dal quarto posto della scorsa settimana di Ancona sui 1.500 metri indoor, puntava alla conferma del titolo di categoria. E titolo regionale è stato, al termine di una gara in cui l’azzurra Anna Arnaudo ha fatto il vuoto fin dal primo giro andando a conquistare il titolo assoluto in 20’38”. Adele avuto una buona gestione di gara arrivando ai piedi del podio con il tempo di 21’58” (2ª Francesca Ghelfi in 21’41” e Sonia Mazzolini in 21’43”). Per la morozzese, al primo anno di categoria, esordio con titolo Junior, davanti alla Torinese Axelle Vicari e a Noemi Boggiatto (Atletica Saluzzo). Buone sensazioni, quindi, in vista dei prossimi campionati italiani di corsa campestre programmati per il 13/14 marzo a Trieste: un mese di allenamento specifico cercheranno di portare la Roatta al top della condizione per una specialità che per ben due volte le ha già regalato una medaglia d’argento e soddisfazioni al tecnico Augusto Griseri.

Nella prova riservata agli uomini va segnalato il 13° posto assoluto di Pierfrancesco Figone che chiude i 10 km di gara (percorso tortuoso ma asciutto) in 33’13”. Il 25enne cebano merita una menzione particolare: lasciato il calcio semiprofessionistico nel mese di settembre (vanta anche una presenza nei preliminari di Champions League), si è rimesso “in gioco” con l’atletica dimostrando fin da subito una innata predisposizione per le gare endurance. Questo risultato, non banale, ottenuto al suo esordio in una specialità difficile come quello del cross, lascia presagire una stagione estiva che regalerà altre soddisfazioni.

A livello giovanile Soraia Cillario, Alice Beccaria e Caterina Boetti hanno confermato la loro leadership di squadra tra le Allieve del Piemonte, concludendo le prove individuali rispettivamente al 9° (16’36”), 11° (16’56”) e 16° posto (17’54”).

Tra i maschi la gara è stata vinta da Francesco Mazza dell’Atletica Saluzzo in 16’09, mentre il migliore dei monregalesi è stato Samuele Bosio 24° in 19’03; più dietro gli altri compagni di squadra con Pietro Vieno 33° in 19’30”, Pietro Morello 38° in 20’02 e Michele Barale 42° in 20’08”.

Nella stessa manifestazione sono stati assegnati anche i titoli provinciali per le categorie master. Per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si laurea campionessa categoria SF60 Graziella Venezia (anche tecnico delle categorie esordienti), che dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni, rientra alla grande con il titolo del cross corto 3 km in 13’23”.