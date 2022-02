Hockey femminile: sipario sulla stagione indoor delle squadre braidesi

Con l'evento di finale under 14 femminile del 12 e 13 febbraio si è ufficialmente conclusa la stagione al coperto per tutte squadre braidesi.

Nel Palazzetto dello sport di Viale Risorgimento si è laureata campione della categoria la squadra del Genova 80, mentre la Lorenzoni, in versione quasi completamente debuttante, non è andata al di là del quinto posto, così come gli under 21 dell'H.C.Bra attivi, invece, a Bondeno.

Motivo d'orgoglio la perfetta riuscita organizzativa del torneo condotta dal Club Lorenzoni che ha visto svolgersi le 10 gare no-stop con un sempre corretto spirito agonistico.

Il centinaio di ragazze provenivano da Genova, Pisa, Padova, Mori (tn) e si aggiungevano alle due finaliste Piemontesi del Villarperosa e del Lorenzoni Bra.

Presente alla premiazione il Sindaco Gianni Fogliato che, con il Presidente regionale Ferrero, ha consegnato coppe ed i numerosi premi, tra cui il Premio fair play offerto dal Club Panathlon Bra, giusto premio ad una intensa attività agonistica del fine settimana in cui si è visto nessun cartellino estratto dagli arbitri.

Ora, pronti per la stagione all'aperto.