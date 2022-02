Sci alpino femminile, Pechino 2022: Marta Bassino ha preso parte all'ultima prova di discesa

E’ l’elvetica Joana Haelen a fissare sul cronometro il miglior tempo nell’ultima prova della discesa femminile di Yanqing. Il suo 1’33″18 fa comprendere che pista non ha perso velocità dopo l’abbondante nevicata di domenica e che “The Rock” è pronta per ospitare la gara per le medaglie. Secondo tempo per la tedesca Kita Weidle, staccata di 23 centesimi, mentre terza è la norvegese Ragnhild Mowinckel, sempre fra le migliori nei grandi appuntamenti, a 59 centesimi dalla Haelen.

Al quarto posto si è inserita Sofia Goggia, in costante crescita di rendimento con il passare dei giorni a questa Olimpiade. Il distacco della campionessa bergamasca è di 61 centesimi, importante per definire il trend positivo della campionessa olimpica, dopo il secondo e mezzo accusato nella prima prova, quando l’azzurra si trovava alle prese con lo studio del tracciato e nell’ascolto delle risposte alle sollecitazioni del proprio fisico.

Buona prova anche per Nadia Delago, sesta (pur con salto di porta), a 64 centesimi dalla leader. 18/o tempo per Nicol Delago, a 1″62, seguita da Francesca Marsaglia a 1″63. Elena Curtoni fissa il 23/o crono a 1″79, poi Federica Brignone a 2″70 e Marta Bassino a 3″56.

Al termine della prova lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto che prenderà parte alla gara di martedì 15 febbraio (ore 4 italiane): Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni.