Volley giovanile: ad Artesina torna lo Smile Volley Camp

L’estate 2022 rivedrà la bella location di Artesina fare da sfondo allo Smile Volley Camp.

La quattordicesima edizione raddoppia: sono previste infatti due settimane di pallavolo e divertimento, per ragazze e ragazzi nati dal 2004 al 2013.

La presenza di uno staff tecnico di altissimo prestigio è garanzia di un livello tecnico tra i migliori d’Italia.

“Squadra che vince non si cambia”: ed è per questo che tutti gli allenatori dello scorso anno sono stati confermati, senza alcuna esitazione. Alla guida del settore tecnico femminile ci sarà infatti Marco Bracci, campione della Generazione di Fenomeni e attualmente sulla panchina della Sigel Marsala in serie A2 femminile. Lo staff maschile potrà contare sulla presenza di Roberto Serniotti, vincente tecnico a livello internazionale e allenatore del Cuneo Volley in serie A2 maschile. A coadiuvare i lavori, ci penserà Floriana Bertone, che per anni ha militato in serie A1, vincendo titoli nazionali e mondiali, oggi parete integrante dello staff tecnico giovanile della Lpm pallavolo Mondovì.

Lo Smile Volley Camp si colorerà poi di rossoblu, con la partecipazione di atlete della formazione LPM BAM Mondovì di Serie A2 femminile.

La prima settimana del Camp scatterà domenica 17 luglio, fino a sabato 23 luglio 2022; mentre la seconda settimana si svolgerà dal 24 al 30 luglio. Ad Artesina, nel comprensorio del Mondolè Ski, gli atleti saranno ospiti delle strutture dell’Hotel Marguareis (tre stelle), in camere con bagno privato, doccia, asciugacapelli, TV e telefono.

Le sedute di allenamento si svolgeranno presso i gli impianti sportivi del monregalese, oltre che sui campi limitrofi all’albergo. E’ possibile iscriversi solamente per i primi tre giorni (quota 200€) e poi, successivamente, confermare la permanenza per i restanti giorni del Camp. La quota dello Smile Volley Camp “completo”, ovvero dalla domenica al sabato, ammonta a 370€, comprensiva di tutte le lezioni tecniche, trattamento di pensione completa, assicurazione infortuni e completino ufficiale.

Ovviamente sarà possibile iscriversi ad entrambe le settimane, con una quota scontata totale di 700€, con la possibilità di fermarsi gratuitamente in hotel per tutto il week end a cavallo dei due turni.

Vista l'attuale situazione sanitaria, l’organizzazione desidera tutelare innanzitutto la salute dei partecipanti e svolgere le attività in completa sicurezza. Fatta salva la speranza di un miglioramento generale ed un allentamento delle restrizioni, ad oggi possiamo comunicare che la domenica sera, prima dell'accesso presso la struttura, potrebbe essere necessario effettuare un tampone rapido ad iscritti, istruttori e animatori. In caso di positività, verranno avviate le necessarie procedure sanitarie e l'organizzazione restituirà prontamente la quota già versata. Qualora, durante la settimana si manifestassero casi sospetti e/o sintomi riconducibili a Covid-19 saranno attuate le normative previste in quel momento e verrà immediatamente contattata la famiglia, la quale potrà inoltre dare in consenso per l'effettuazione di un tampone rapido di controllo.

Come già fatto al termine della scora edizione, anche per il 2022 lo Smile Volley Camp guarda alla solidarietà. Parte del ricavato sarà infatti destinato all’acquisto di materiale sportivo per i bambini del “centro d’accoglienza Amaranta” di Djougou, Benin.

Per informazioni si può scrivere a smilevolleycamp@libero.it o telefonare al numero 347 3930359 (Maurizio).