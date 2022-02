Neve, dalle 20 chiude il Colle della Maddalena da Argentera al Confine di Stato

Nevica in valle Stura. Proprio per le condizioni meteo, previste in peggioramento nel corso delle prossime ore, è stata disposta la chiusura, stasera 14 febbraio, dalle 20, per il Colle della Maddalena, da Argentera al Confine di Stato.

Da questa mattina è già in vigore il divieto di circolazione dei mezzi di massa superiore alle 19 tonnellate per la chiusura disposta, già la scorsa notte, dalle autorità francesi lungo la RD900 del Col de Larche.

Il provvedimento resterà in vigore fino a cessate necessità e compatibilmente con l'evoluzione delle attuali condizioni meteorologiche.