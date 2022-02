A Boves arriva lo spettacolo "Casca il mondo, casca la terra"

Il Comune di Boves e la Compagnia Il Melarancio tornano insieme questa volta a teatro. L'appuntamento è per sabato 19 febbraio alle ore 17,30 al Teatro Borelli di piazza Borelli a Boves con la compagnia Oltreilponte Teatro di Torino con lo spettacolo "Casca il mondo, casca la terra".



Ci sono due villaggi. Uno in alto in cima alla montagna, che si chiama il Villaggio del freddo perché c’è il ghiaccio e gli abitanti soffrono il freddo. E uno in basso, ai piedi della montagna, vicino al deserto, il Villaggio del caldo, dove c’è la sabbia e gli abitanti patiscono il caldo. Due sovrani tiranneggiano sui due popoli e con l’inganno, entrambi, fanno in modo che gli abitanti si accusino a vicenda di essere i responsabili di ogni male. Tant’è che un giorno tra i due popoli scoppia la guerra. Saranno Malatesta e Malaspina due bambini di fazioni opposte, che insieme salveranno la situazione scoprendo che… a metà tra qui e là, si sta proprio bene, e soprattutto che proprio lì si può trovare la pace. Uno spettacolo da godere … a squarciagola! Tutti, ma proprio tutti, saranno coinvolti per portare a compimento la storia.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.



Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini)





Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con anticipo.

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONE TRAMITE E-MAIL

La prenotazione tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di ingressi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva.

Le mail dovranno pervenire dal lunedì precedente lo spettacolo fino alle ore 15.00 del venerdì al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva, ma ci si potrà recare direttamente all’Auditorium il giorno dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass sopra i 12 anni. Dai 6 anni è richiesta la mascherina ffp2. Sotto i sei anni non è richiesto l’uso della mascherina.

Per info:

Compagnia Il Melarancio

Piazzetta del Teatro 1, Cuneo

0171/699971 - 3479844570

biglietteria@melarancio.com

www.melarancio.com