A Cuneo nasce la "Casa della sostenibilità": aprirà a marzo nei locali dell'ex Avenida, sul viale degli Angeli

Dopo la "Casa del fiume", Cuneo avrà anche la "Casa della sostenibilità". Sorgerà nel chiosco comunale di viale degli Angeli, all'altezza del parco della Resistenza, quello che negli anni ha ospitato diversi locali, dall'Avenida a Justcafè a l'Altro Baladin fino a Fea's.

Da domani inizierà l'allestimento degli spazi per la nuova destinazione, una vetrina delle iniziative del Comune in tema ambientale e sostenibile, un centro di riflessione sul "climate change", con laboratori rivolti a bambini e adolescenti, in uno spazio immerso nel verde e in una delle zone più belle della città.

L'obiettivo è quello di aprirla nel prossimo mese di marzo.