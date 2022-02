Abbandono dei rifiuti a Mondovì: contestate otto violazioni in meno di due mesi

Continua con forza l’azione di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per proteggere l’ambiente e garantire un territorio pulito. A partire da gennaio il corpo di Polizia Locale ha intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la pratica illegale dell’abbandono.

Dall’inizio dell’anno a oggi le attività di controllo contro gli illeciti ambientali – tali sono considerati gli sversamenti di rifiuti in natura – ha portato, grazie a un attento lavoro di indagine effettuato dagli agenti del Comando di Polizia Locale, a contestate 8 violazioni per il contrasto all'abbandono di rifiuti, di cui 2 del valore di 500 euro. Altrettante sono in fase di accertamento, per cui i responsabili verranno contattati a breve.

L’azione di controllo si è svolta attraverso campagne mirate di monitoraggio del territorio volte a scoraggiare chi pensasse di poter buttare la propria spazzatura sul territorio comunale. Coinvolti i punti più sensibili, quali le aree periferiche e le frazioni. In questo contesto, nel corso dell’ultima operazione – effettuata venerdì 11 febbraio - gli operatori di Polizia hanno individuato in frazione Gratteria, quasi al confine con il Comune di Magliano Alpi, un cospicuo cumulo di rifiuti abbandonati lungo il ciglio stradale. Nello specifico si è trattato di sacchi neri contenenti vario materiale, latte di vernice, avanzi di cibo e rifiuti domestici, calcinacci, vetro, plastica, medicinali.

L’abbandono di rifiuti, spesso pericolosi e tossici, è un fenomeno diffuso e un malcostume che per la Città costituisce un duplice danno, dal punto di vista ambientale e sotto il profilo economico. Il corretto smaltimento in sicurezza richiede infatti servizi specifici, il cui costo ricade sull’intera comunità.

Si ricorda che i rifiuti anche ingombranti possono essere conferiti comodamente nel centro di raccolta A.C.E.M. (Azienda consortile ecologica monregalese) di via Trento, aperto 7 giorni su 7 (www.consorzioacem.it/Home/Menu?IDDettaglio=191345). Il centro è gestito da apposito personale e attrezzato per il ritiro di tutti i materiali riciclabili, anche in grosse quantità o particolarmente voluminosi. È inoltre equipaggiato per il ritiro di rifiuti pericolosi o particolari, difficilmente conferibili tramite i classici sistemi di raccolta stradale o porta a porta.

L’accesso è gratuito per tutti i cittadini dei Comuni facenti parte dell’A.C.E.M. e il personale di servizio è a disposizione per ogni tipo di informazione e di aiuto per il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto.

"L’attenzione della nostra Amministrazione a questo fenomeno è molto alta e, per questo, stiamo potenziando la lotta a questi gesti di inciviltà – commenta l’Assessore all’Ambiente Erika Chiecchio -. Mi preme evidenziare che se da una parte ci sono ancora alcuni incivili che invece di conferire correttamente i rifiuti li gettano sul territorio deturpando l’ambiente, dall’altra ci sono moltissime associazioni che si per prendono cura del decoro dei propri paesi promuovendo iniziative di pulizia del territorio e tanti cittadini virtuosi che si attivano autonomamente per rimuovere i rifiuti abbandonati e che voglio ringraziare per il loro impegno. La nostra gratitudine va anche agli agenti della polizia locale che, con il loro lavoro instancabile, garantiscono il costante controllo del territorio".

Un ringraziamento anche alla Cooperativa Proteo e alla Raimondi Srl impegnate nelle attività di raccolta rifiuti in Città.