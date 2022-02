Agenti immobiliari per un giorno: interessante seminario di estimo per gli studenti dell’Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi

L’Istituto Arimondi Eula ha organizzato per gli studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) nella sede di Savigliano e in quella di Racconigi un interessante seminario di Estimo sul tema della valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’iniziativa, curata dal Prof. Domenico Robasto, è stata condotta dalla relatrice Simona Trucco, agente immobiliare e presidente della provincia di Cuneo, nonché vicepresidente della Federazione Italiana dei Mediatori degli Agenti d’Affari della Regione Piemonte.

L’argomento è stato molto apprezzato dagli allievi per i suoi aspetti pragmatici, concreti, correlati a quello che potrebbe essere uno sbocco lavorativo futuro, ovvero la professione dell’agente immobiliare che, appunto, si occupa della valutazione e dell’intermediazione di un bene.

Ed è proprio su questa figura che la Signora Trucco ha posto l’accento, evidenziando come, per lo svolgimento di questa attività, siano necessarie conoscenze del mercato e del settore immobiliare, legate a competenze legali, finanziarie, ambientali e, non ultime, a doti relazionali umane.

Successivamente l’attenzione si è soffermata sui trend del mercato immobiliare di questi ultimi anni. L’analisi ha dimostrato come le scelte siano orientate verso immobili con una maggiore sostenibilità ambientale, di classe energetica alta, finalizzata ad un confort abitativo e ad un risparmio sui consumi.

L’ultima parte dell’incontro è stata caratterizzata da una maggior operatività: gli allievi hanno ricevuto, come oggetto di studio, la planimetria di un alloggio da ristrutturare e sono stati invitati a calcolarne la superficie commerciale, seguendo i criteri indicati dal Catasto ed a stimarne il più probabile valore di mercato. Soddisfacente è stato il risultato finale di alcuni studenti che hanno individuato un valore molto vicino a quello della compravendita reale.

Gli studenti hanno pertanto dimostrato una buona preparazione nella materia che ha portato la relatrice ad esprimere un giudizio positivo sul lavoro finora svolto, augurando ai futuri diplomati un buon inserimento nella realtà professionale che è in continua evoluzione. Questo comporta, sia da parte dei docenti che dei discenti, la necessità di un continuo aggiornamento per fronteggiare le sfide del mercato e per seguire le molteplici variazioni normative.