Alba, il Circolo "Maiolo" del Mussotto riparte col tesseramento

E’ tutto pronto per il tesseramento 2022 del Circolo Acli “L. Maiolo” di Mussotto d’Alba. La tessera si può prenotare al costo di 15 euro sul sito internet del circolo, rivolgendosi al gestore durante gli orari di apertura o telefonando e mandando un messaggio WhatsApp ai numeri 339/5305011 oppure 345/2253462.



Il ritiro delle tessere, sia per le nuove adesioni che per i rinnovi, avverrà nei seguenti giorni presso la sede del Circolo Acli di via Cesare Delpiano 30/A: sabato 19 febbraio dalle ore 14.30 alle 17 e sabato 26 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19. Si può pagare la tessera in contanti o tramite l’applicazione Satispay.



La tessera Acli permette di accedere ai servizi, organizzazioni, attività di promozione sociale, per l'assistenza e la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori e pensionati. Inoltre permette una serie di agevolazioni, grazie alle convenzioni con numerose realtà del territorio.



Con oltre 300 soci e un fitto calendario di eventi e iniziative ricreative, sportive e soprattutto sociali, il circolo è un punto di riferimento per gli abitanti di Mussotto e del circondario.