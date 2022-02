Alba si prepara a diventare la capitale mondiale del turismo enogastronomico

Appuntamento a settembre per la 6ª Global Conference on Wine Tourism (foto di Barbara Guazzone)

Enoturismo post pandemia, nuovi scenari, nuove necessità e modalità di fruizione del vino, e offerte rinnovate. Il tutto per continuare a valorizzare la meglio il mondo di Bacco a livello internazionale. Tutte tematiche di cui si discuterà ad Alba alla 6ª Global Conference on Wine Tourism. Un evento mondiale organizzato dalla Unwto, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo nel mondo in ogni sua forma.

Dal 20 al 22 settembre (date ufficiose) Alba sarà il centro di incontri e conferenze, mentre i territori di Langhe, Roero e Monferrato il palcoscenico di eventi collaterali volti a far conoscere ancora di più i nostri vini in un'ottica internazionale, partendo da date primaverili in via di definizione, col via nel mese di aprile.

Regione Piemonte, Comune di Alba, Atl e Consorzio Piemonte Land of Wine stanno lavorando per creare confronti e idee nuove.

«I due anni di pandemia – dichiara Mauro Carbone, direttore dell'Atl Langhe Roero Monferrato – hanno creato un nuovo scenario. Nei nostri territori ad esempio si è passati da un turismo enogastronomico mordi e fuggi a una permanenza stile vacanza, in cui si vogliono fare 'esperienze' che vadano oltre la semplice degustazione o la visita nei vigneti. Stiamo lavorando su progetti che possano rendere il territorio interessante a tutto tondo, perché il visitatore è sempre più esigente, oltre che sempre più giovane. Sicuramente quando i turisti di lungo raggio ritorneranno, troveranno novità interessanti».