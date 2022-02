Alba, Olindo Cervella paperone del Consiglio. In Giunta primato per il commercialista Ferrero

Il "paperone" dell’assemblea albese? E’ sempre Olindo Cervella. Questa la conclusione cui facilmente si giunge scorrendo sul portale istituzionale del Comune di Alba i dati aggiornati (non tutti) che i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale hanno l’obbligo di rendere noti in omaggio alle regole sulla trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.



Il 78enne imprenditore del settore tessile, che nel 2019 tentò la corsa alla carica di sindaco alla guida della coalizione di centrosinistra, si conferma l’esponente dell’Amministrazione albese con il reddito più alto: 315.936 euro l’ammontare complessivo della dichiarazione 2021 (redditi 2020) presentata dall’esponente di Uniti di Alba, che a mani basse si aggiudica la speciale classifica dei guadagni tra i rappresentanti degli albesi.



Guardando alla Giunta guidata dal primo cittadino Carlo Bo (imprenditore del settore edile, 62.117 euro il valore della sua ultima dichiarazione), a primeggiare è sempre l’esponente della Lega Salvini Premier e assessore alle Finanze Bruno Ferrero, che dalla sua attività di commercialista ha ricavato redditi per 162.976 euro.



Lo tallona a poca distanza il collega di giunta (ai Lavori Pubblici) Massimo Reggio, ingegnere libero professionista con introiti dichiarati per 126.598 euro. Poi l’altro "tecnico" della Giunta, la responsabile dell’Urbanistica Fernanda Abellonio (geometra libero professionista, 58.954 euro) e a seguire il delegato a Turismo e Manifestazioni Emanuele Bolla (imprenditore nel settore del commercio; 34.192 euro), la vicesindaca e titolare di un’attività ricettiva Carlotta Boffa (29.471 euro l’ammontare dei redditi da lei dichiarati, con riferimento però al 2019), il delegato a Commercio, Sicurezza e Ambiente Marco Marcarino (consulente in ambito energetico: 18.340 euro i redditi da lui dichiarati relativamente al 2019) e infine la delegata a Scuole e Politiche Sociali Elisa Boschiazzo (17.658 euro).



E in Consiglio comunale? Dietro a Cervella il più ricco dell’assemblea è il chirurgo Sebastiano Cavalli (151.255 euro). A circa la metà dei suoi guadagni si ferma il presidente dell’assemblea, il commercialista Domenico Boeri (75.423), tallonato dall’altra esponente del gruppo "Per Alba Cirio", l’architetto Nadia Gomba (72.693).



Tra gli esponenti in assemblea del gruppo della Lega Salvini Premier guida la classifica l’imprenditore Italo Magliano (39.424), seguito dall’insegnante in pensione Elena Alessandria (13.104) e quindi da Lorenzo Barbero, ancora studente, che dichiara 956,76 euro sotto la voce "altri redditi".



Nel novero di chi ancora non ha intrapreso un’attività lavorativa figura anche l’esponente di Forza Italia Stefania Balocco (990,93 euro di "altri redditi"). Il suo capogruppo Mario Sandri, che come imprenditore agricolo dichiara redditi per 2.499 euro, mentre tra gli esponenti di "Alba Domani" la dichiarazione più alta è quella presentata dall’avvocato Gionni Marengo (53.120 euro), seguito dagli imprenditori del settore ristorazione Daniele Sobrero (18.249) e Mario Fugaro (12.045), e dalla docente Clelia Vezza (17.095)



Ancora sul fronte del centrodestra troviamo il promotore finanziario Olinto Magara (40.291 euro), la capogruppo di "Noi per Alba" Maria L’Episcopo (svolge attività indipendente in ambito turistico; 1.523 euro) e insieme a lei Ylenia Cane, addetta alla vendita in un supermercato cittadino (11.817 euro).



Sul fronte del centrosinistra di Uniti per Alba, dietro a Cervella troviamo l’esponente Pd Claudio Tibaldi (dipendente Ferrero, 55.684 euro). Ancora in casa "dem" il neosegretario del Circolo Pd cittadino Gigi Garassino (preside in pensione, 33.836 euro), quindi l’ex assessore Alberto Gatto (enologo, 30.819). Rosanna Martini dichiara 29.078 euro, il formatore Fabio Tripaldi 24.257 euro oltre a 1.366 di "altri redditi", la docente di scuola primaria Elena Di Liddo 21.789 e 547 di "assimilati". Mario Marano, carrozziere in pensione, si ferma a 20.180 euro, Anna Chiara Cavallotto, psicologa, a 16.847.