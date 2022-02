Mondovì organizza due giornate in difesa dell'ambiente con "The Fox", la volpe che raccoglie i rifiuti

Una nuova iniziativa a favore dell'ambiente. Mondovì scende in campo contro l'abbandono dei rifiuti e ci mette la faccia o meglio, la maschera. Dopo la singolare iniziativa intrapresa dal giovane Matteo Gozzi che, nei panni di "The Fox", la volpe che difende l'ambiente (LEGGI L'INTERVISTA QUI), ha iniziato a ripulire la città, Mondovì promuove due giornate per coinvolgere ragazzi e famiglie.

L’ufficio ambiente ha organizzato due momenti dedicati alla raccolta dei rifiuti: sabato 19 febbraio, a Parco Europa e sabato 26 febbraio, nei giardini di fronte alla stazione. Non la prima iniziativa a favore dell'ambiente, promossa dalla città, dove da tempo sono attivi gli eco volontari, ma la prima che vede dei veri e propri "supereroi per l'ambiente" indossare la maschera per farlo. Le due giornate prenderanno il via dalle 14.30 e sarà presente “The Fox”, pronto ad affiancare i bimbi e tutti coloro che andranno a “caccia di rifiuti”.

L’ufficio ambiente fornirà i sacchi e le pinze necessarie per raccogliere i rifiuti: ai partecipanti è richiesto di portare un paio di guanti e, imitando The Fox, indossare una maschera (o un trucco) di Carnevale – preferibilmente fatta a mano con materiali di recupero – che rappresenti un animale o una piccola volpe (i modelli per la realizzazione sono comodamente reperibili su piattaforme web quali Pinterest).

Le due giornate di sensibilizzazione vedono coinvolti in prima linea anche gli Istituti Comprensivi di Mondovì, che sono stati invitati a trattare in classe la tematica relativa allo spinoso problema dell’abbandono e a creare, insieme agli alunni, le maschere che indosseranno durante la “caccia”.