Caro bollette, stangata anche per le case di riposo. Da Villanova Mondovì l'appello: "Aiutateci a sostenere la struttura"

La "Don B. Rossi", come sottolineato dal Cda in una lettera aperta alla popolazione, è una struttura che funziona bene, quasi a pieno regime, e da diversi mesi "covid free".

La pandemia, però, ha lasciato segni tangibili e ora, come tutti, da cittadini ed enti pubblici, anche alle Rsa tocca fare i conti con il vertiginoso caro bollette.

"Le conseguenze dovute alla pandemia non sono poche e pesano - proseguono dalla struttura -. Anche se abbiamo avuto sostegno economico dalla popolazione, dall'amministrazione comune e dalla Fondazione Crc la tranquillità finanziaria è ancora lontana: i costi dei presidi sanitari e ora anche l'impennata delle tariffe per corrente elettrica e riscaldamento. Inoltre, visto il pensionamento di alcune oss e le dimissioni di alcune, abbiamo dovuto liquidare notevoli importi di TFR. Al momento abbiamo aperto un finanziamento con un istituto di credito, ma è una misura tampone, non risolve certo la situazione. Cerchiamo tutti insieme di non abbassare la guardia per continuare a sostenere la struttura che rappresenta un servizio sociale di fondamentale importanza per il territorio villanovese".