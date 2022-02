Confesercenti Cuneo: L’Alta via del Sale sia motivo di condivisione, non di scontro. Non perdiamoci nella lotta sul pagamento di un euro

“L’Alta via del Sale è una grande opportunità per tutto il nostro territorio, ma è necessario guardare al suo futuro con uno sguardo moderno, rivolto verso l’Europa e teso al bene della comunità. Restare uniti e puntare ad un unico obiettivo è la carta vincente per sviluppare al meglio le potenzialità di questa via”.

Oppure pensiamo a rilanciare per esempio questo patrimonio sui social -oggi inesistente - con investimenti. A volte c’è l’impressione che chi gestisce questa strada si senta la padrona assoluta e possa utilizzarla a proprio piacere, quasi come se fosse un bene di proprietà privata.

“Già in passato - ricorda il presidente Bonetto - sono state perse diverse occasioni per sviluppare nuovi collegamenti e nuovi sbocchi verso la Liguria” .

La Via del Sale non deve essere “la riserva” di un’associazione di categoria o di in consorzio privato, ma un bene condiviso, una vera opportunità per tutti i settori economici dal turismo all’artigianato, dal commercio all’agricoltura, dai Parchi alla Camera di Commercio, in stretto contatto e in sintonia con gli enti locali”.