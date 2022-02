Cuneo è "Comune sostenibile", Borgna: "E' il tema che unisce i 10 anni del nostro mandato"

Cuneo è la prima città d'Italia a ricevere la targa - rigorosamente realizzata in materiali naturali - di Comune sostenibile.

La consegna questa mattina nel salone d'onore del Comune. Si concretizza così l'adesione - avvenuta ormai mesi fa - della comunità alla rete dei comuni sostenibili d'Italia. Allo stesso tempo è la concretizzazione della sperimentazione lanciata dall'amministrazione Borgna e atta a misurare le politiche sociali di sostenibilità. "E' il tema sul quale abbiamo lavorato e che unisce questi 10 anni di mandato. E' un argomento che tocca l'aspetto ambientale, economico e sociale. Su questi principi c'è stata una crescita della consapevolezza e dell'operato in questa direzione. I risultati - e lo dico usando un termine modesto - emergono in modo confortante".

La sperimentazione - che Cuneo ha avviato come prima realtà a livello nazionale - è frutto della collaborazione con ASVIS iniziata la scorsa estate; aveva portato alla creazione di un protocollo atto a valutare il posizionamento di Cuneo rispetto ai vari obiettivi dell'Agenda Locale 2030, e si conclude con la pubblicazione del "Rapporto annuale di strategia di sviluppo sostenibile".

"La targa che non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta la volontà concreta dell’amministrazione comunale per il raggiungimento degli Obiettivi di Agenda 2030 attraverso un progetto innovativo e virtuoso - ha sottolineato Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente della rete comuni sostenibili - . Impegnarsi per lo sviluppo sostenibile significa avere l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e il benessere di cittadini, famiglie e imprese. Cuneo è una realtà già all’avanguardia che ha messo in campo tante iniziative importanti".

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Mauro Mantelli, per il grande lavoro svolto dagli uffuci. "Abbiamo sempre lavorato su questi temi, è stata, quella della sostenibilità, la linea che ha guidato tutte le nostre politiche".