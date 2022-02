Dalle vigne di Clavesana alla neve della Svezia: prima Big Bench a Tänndalen

Una panchina gigante per riconquistare lo sguardo del fanciullino sul mondo. La filosofia del "Big Bench community project" nato grazie al designer americano Chris Bangle, che da diversi anni risiede con la moglie a Clavesana, ha conquistato anche la Svezia.

E' stata inaugurata ieri, lunedì 14 febbraio, la prima panchinona tra i ghiacci della Scandinavia, sulle montagne di Tänndalen, parte del comprensorio sciistico di Funäsfjällen, il più grande della Svezia.

La "Big bench" è la numero 193 è rossa, realizzata da artigiani locali, nel rispetto del progetto originario, ed è stata posizionata in cima a un'altura da dove si può godere di una spettacolare vista.

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché della location di questa panchina 'jätteformat' (formato gigante, ndr), ecco cosa dicono da Tänndalen:

"Il fenomeno Big bench ha avuto successo in tutto il mondo e ora ha trovato casa qui. E' un'idea che è perfettamente in linea con quello che noi chiamiamo Tänndalens Fjällosofi (la filosofia della montagna di Tänndalens, ndr): allargare le proprie vedute, giocosità, ricerca del significato dell'esistenza, dell'amicizia, del rispetto e dell'amore. Salite con la seggiovia Hamra Komfort e camminate oppure fate sci di fondo per dieci minuti per raggiungere la panchina gigante e saliteci. Perché? Bene, perché la vista è magnifica, perché potreste incontrare qualche persona simpatica lassù o inventare qualcosa di intelligente quando vedrete le montagne da una nuova prospettiva. Chi sale vedrà!".

Per i panchististi sarà possibile, anche in questo luogo, ottenere il "timbro" per il proprio passaporto in alcune attività locali segnalate sulla pagina "Big Bench Community Project".