Duomo di Saluzzo: si inaugura l’altare della Deposizione della Croce

Sarà inaugurato domenica 20 febbraio alle 16, nella Cattedrale di Saluzzo fresca di ritrovato splendore dopo il restauro complessivo dell’apparato pittorico interno, l’altare della Deposizione dalla Croce, gruppo scultoreo policromo, ammirabile nella terza campata, partendo dall'ingresso, della navata laterale destra. E' l'ultimo tassello mancante al restauro del Duomo.

E’ stato totalmente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, su delibere del Consiglio di Amministrazione per uno stanziamento complessivo di 47 mila euro.

L’intervento di restauro ha riportato alla luce gli apparati decorativi cinquecenteschi, molto alterati nel corso dei secoli, restituendo l’ originale bellezza di un altare che nelle guide turistiche di fine Ottocento e inizio Novecento era indicato tra le meraviglie da non mancare di vedere.

E’ costituito da un gruppo di statue in terracotta policroma assegnabile ad un plasticatore di formazione lombardo-emiliana, attivo a Saluzzo agli inizi del secondo decennio del Cinquecento e la composizione, di forte impatto emotivo, fu certamente molto apprezzata dai saluzzesi coevi alla realizzazione, anche per l’aspetto teatrale della composizione e perché richiama una rappresentazione sacra, un po’ sull’ esempio della “Passione di Revello”, messa in scena nel 1481 in occasione del matrimonio del marchese di Saluzzo Ludovico II e Giovanna del Monferrato – spiega Marco Piccat presidente della Fondazione CrSaluzzo - Una bellissima restituzione, dopo il lavoro di circa un anno, compiuto da tre restauratrici, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

"La vivacità cromatica ritrovata dopo l’intervento mette ancora più in evidenza la gestualità dei corpi, delle mani e la mimica dei volti su cui si legge il dolore condiviso per la morte di Cristo.

Ed è anche per questo aspetto di condivisione commossa del dolore che attraversa la vita degli uomini nei secoli, che la Fondazione ha accettato la richiesta del vescovo Bodo. Il restauro della Deposizione si colloca nel periodo della condivisione di angoscia e dolore per la pandemia Covid e vuole anche essere un modo di ricordare tutti i saluzzesi mancati a causa della malattia".

Il finanziamento della Fondazione si è inserito nell’ambito delle opere di ripristino delle decorazioni ottocentesche del Duomo ed è finalizzato alla tutela, conoscenza e valorizzazione di un bene storico-artistico oggetto di notevole interesse per il turismo religioso e non, nazionale ed internazionale.

Alla inaugurazione interverranno: il vescovo Cristiano Bodo,il presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat, Liliana Rey Varela della Soprintendenza, la restauratrice Alessandra Raffo e Sonia Damiano dell’Ufficio Bce della Diocesi di Saluzzo.

Per prenotazioni e info: beniculturali@diocesisaluzzo.it. Tel 0175 42360.