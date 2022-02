Gancia (Lega), Nutriscore: "Voti di oggi fondamentali per il futuro delle produzioni vitivinicole italiane"

"Si apre una giornata cruciale per l’economia e l’export del nostro Paese, con le odierne votazioni sugli emendamenti e sul testo finale della strategia europea sul cancro, che sarà la base di lavoro per la Commissione europea.

Dobbiamo e vogliamo fermare la follia di chi, con riferimento agli alcolici, non vuole fare distinzione tra abuso e consumo moderato, o che peggio vorrebbe apporre un bollino nero sulle bevande alcoliche per scoraggiarne l'acquisto.



Sarà fondamentale respingere gli attacchi di chi, nascondendosi dietro motivazioni pseudo-scientifiche, conduce una crociata diretta e sistematica al made in Italy e alle sue eccellenze."

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega