Il mondo del tartufo albese piange lo storico "trifolao" Ezio Nada. Aveva 78 anni

Un uomo che si faceva notare, un personaggio deciso, con quella barba e quel cappello come segni distintivi di una vita passata in nome del tartufo, la sua vera passione. Il mondo dei trifolao ha dato l’estremo saluto a Ezio Nada, 78 anni, i cui funerali sono stati celebrati ieri, lunedì 14 febbraio, nella parrocchia dei Santi Gallo e Niccolò a Corneliano d’Alba.



Da anni non era più presente al suo amato mercato del tartufo durante la Fiera Internazionale albese, fermato da problemi di salute che lo avevano costretto a passare l’ultimo periodo della sua vita presso la casa di riposo “Maria Assunta di Castellero”. Lascia la moglie Nicolina, i figli Anna e Roberto, i nipoti Elisa, Sabina e Diego e diversi tra fratelli, sorelle e parenti.



Il mondo del tartufo lo ricorda così: «Purtroppo i problemi di salute hanno condizionato i suoi ultimi anni di vita – dice Isabella Gianicolo per il Centro Nazionale Studi del Tartufo –, impedendogli di essere presente al suo amato Mercato del Tartufo Bianco d’Alba, di cui fu uno degli artefici. Era una persona molto decisa, attiva nel suo lavoro, appassionato dei prodotti della nostra terra, capace di valorizzare il territorio e di credere nel Mercato del Tartufo fin dai primi anni, in cui non ha mai fatto mancare la sua personalità e la sua capacità commerciale».



Marco Scuderi, vicepresidente dell’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, lo ricorda così: «Ho avuto modo di conoscere Ezio Nada negli anni 2000 e posso dire che ho apprezzato la sua professionalità per come gestiva il suo stand al Mercato della Maddalena. Era molto attento ai clienti, ai quali trasmetteva la sua passione per funghi e tartufi, di cui era un abile cercatore. Un personaggio che amava il territorio, capace, nel 1981, di inventare la “Fiera del Tartufo Bianco di Alba in via Ripamonti a Milano”. Pose le basi di un evento apprezzato sempre di più negli anni, col quale ha promosso le Langhe e il Roero. Amava raccontare simpatici aneddoti legati a questa fiera milanese. Lo ricorderemo come un trifolao unico, che sapeva anche essere riservato nel privato».