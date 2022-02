Giro di boa per l’Amministrazione di Venasca: il bilancio del sindaco Dovetta

Eletto sindaco il 26 maggio 2019 con il 75% circa delle preferenze dei votanti per il terzo mandato consecutivo alla guida del Comune di Venasca, Silvano Dovetta è arrivato ormai al “giro di boa” del suo mandato amministrativo.

Una tappa che, come accade spesso e volentieri, “impone” quasi un bilancio di quanto è stato realizzato nel corso dei due anni e mezzo che sono trascorsi.

“Abbiamo lavorato su più fronti – precisa il sindaco Dovetta – come deve fare un Comune attento alle esigenze del suo territorio: per prima cosa, la messa in sicurezza dell’esistente e di ciò che aveva patito danni”.

Nello specifico, il Comune ha provveduto alla sistemazione idrogeologica del torrente Varaita, attingendo dai fondi ATO un importo di 200 mila euro, con l’intento di mettere al riparo il concentrico da eventuali esondazioni.

Poi, sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza di vari percorsi pedonali, con opere di abbattimento delle barriere architettoniche lungo il tratto stradale del ponte sul torrente Varaita (60 mila euro ). Importanti anche le opere di sistemazione e consolidamento delle strade ammalorate da eventi alluvionali (407 mila euro).

Sotto il profilo dello sviluppo, il Comune ha impegnato risorse per la realizzazione di una nuova linea di illuminazione pubblica in località Garola (20 mila euro), ha acquistato una nuova Fiat Panda da destinare alla Protezione civile (18 mila euro), ha riqualificato una porzione di piazza Martiri con la posa di nuovo arredo urbano e la realizzazione di una nuova illuminazione per l’aiuola (50 mila euro), ha acquistato un terreno in via Favole (10 mila euro) che favorirà l’ampliamento dell’area industriale, oggetto anche di interventi di manutenzione straordinaria in termini di accesso stradale (40 mila euro).

Sempre in questi due anni e mezzo, è stato ampliato il cimitero del capoluogo (225 mila euro), con l’asfaltatura del piazzale antistante, intitolato al “Milite Ignoto”, nell’intento di farlo diventare un importante posteggio “di testata” (52 mila euro).

Sono state investite ingenti risorse economiche per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica (216 mila euro) e della casa di riposo, per la quale sono stati svolti anche lavori di adeguamento sismico (856 mila euro).

Non sono mancati poi interventi di manutenzione della rete viaria comunale, con particolare riferimento alle strade di accesso alle numerose borgate del Comune (250 mila euro) e al verde di parchi e giardini. Infine, si è lavorato anche per la cultura, con la sistemazione della nuova sede della biblioteca civica (10 mila euro).

“Complessivamente, si tratta di lavori per importi che sfiorano i 2,5 milioni di euro e che dimostrano la vivacità e la visione della nostra Amministrazione – aggiunge Dovetta –. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei miei colleghi di Giunta e di Consiglio comunale e all’ottima squadra dei dipendenti comunali: persone capaci che tengono alle sorti di questo Comune”.