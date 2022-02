La Provincia partecipa al lutto per la perdita di due suoi cantonieri

Il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna e i colleghi consiglieri provinciali partecipano al lutto per la perdita di due cantonieri, dipendenti dell’ente, ricordandone le capacità professionali e le doti umane.



Daniele Beltrando era cantoniere in servizio nel Reparto Viabilità di Cuneo. Classe 1961, era nato a Moiola dove abitava. E’ morto in seguito a una grave malattia per la quale si stava curando da tempo. Persona cordiale e gentile con tutti, era sempre disponibile per qualsiasi intervento. Lascia un grande vuoto tra i colleghi. Il funerale si terrà domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 10.30, con rito civile al cimitero di Moiola.



Giovanni Pecollo, classe 1955, era andato in pensione a dicembre 2014. Cantoniere specializzato, originario di Spigno Monferrato in provincia di Alessandria dove viveva, era stato per anni impiegato nel Settore Viabilità del Reparto di Alba arrivando dai ranghi dell’Anas. Il funerale si è tenuto ieri, lunedì 14 febbraio, nella chiesa parrocchiale del centro alessandrino.