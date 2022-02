Natascia, a Cuneo dal 2009: "Ho mia madre e i miei fratelli in Ucraina. Ho paura, per loro e per il mio Paese"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell'attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Dall'altro lato, Mosca annuncia l'inizio del ritiro delle truppe dal confine con l'Ucraina dopo la "conclusione delle esercitazioni militari".

Il mondo sta con il fiato sospeso.

E sta vivendo giorni di enorme preoccupazione anche Natascia, giovane donna dell'Ucraina che vive in Italia dal 2009. La sua regione di origine, Ivano-Frankivs'k, è molto lontana dalla zona del primo settore, nell’obalst di Rostov e nelle aree immediatamente a ridosso delle 2 repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Lugansk nel Donbass.

Lì vive ancora sua madre, di 80 anni, e i suoi fratelli. E' tornata in Italia due settimane fa, dopo essere rimasta nel suo Paese per un mese. "Ho paura, tanta - ci dice Natascia. Perché nessuno sa cosa stia per succedere. Adesso dicono che l'attacco sarà domani, poi si parla di armi atomiche. Le ultime notizie parlano dell'inizio della ritirata. Ma qual è la verità? Le persone sono preoccupatissime, molti si stanno organizzando per la fuga. Se la Russia ci attacca, per l'Ucraina sarà la fine".

Natascia ci parla di un Paese stremato, dove i giovani non ci sono più, tutti andati all'estero. "Non c'è lavoro, i prezzi sono altissimi, gli stipendi bassi. Non ci sono neanche i soldi per mangiare. La nostra è una terra ricca, che fa gola, ma la gente vive in povertà, è disperata. Il Covid ha aggravato la situazione e adesso, con la minaccia della guerra, le cose continuano a peggiorare".

Il problema vero è capire cosa succederà, prevedere gli sviluppi di quella che appare una crisi mondiale. "Sulla pelle delle persone- conclude Natascia. Mia mamma è anziana, se scoppiasse la guerra dove potrebbe andare? Io sarei pronta a farla venire qui in Italia, assieme ai miei fratelli. Sto seguendo gli accadimenti ora dopo ora. Non riesco neanche a spiegare quanto sono spaventata e preoccupata, per la mia famiglia e per il mio Paese".