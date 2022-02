No Green Pass: a Cuneo "aperitivo libero" contro il certificato verde

Si sono dati appuntamento per il pomeriggio di sabato 19 febbraio i gruppi No Green Pass della provincia, promotori di un "aperitivo libero" ("Portate bere, mangiare e buon umore", è il loro invito) che avrà come sfondo la centralissima via Roma a Cuneo.

Il ritrovo è in piazza Virginio alle ore 17.30. Per partecipare, si fa presente sulla locandina che sta circolando in queste ore sul web, “essere liberi, pensare con la propria testa, avere spirito critico e farsi domande”.

Tra i promotori del pomeriggio di protesta figurano il Coordinamento Provinciale No Green Pass-Freevax, la Rete Gruppo Bene, l’Associazione Partite Iva Piemonte, il No Paura Day Cuneo e il gruppo No Green Pass Mondovì.