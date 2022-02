Rifreddo, dalla regione Piemonte 15 mila euro per biblioteca comunale

Buone notizie per gli amanti della lettura rifreddesi e per le scuole cittadine.

In questi giorni, infatti, dalla Regione Piemonte è arrivata la notizia che alla piccola biblioteca comunale rifreddese “Ernesta Cena” è stato assegnato un contributo di ben 15mila euro. Un finanziamento ottenuto grazie alla partecipazione al bando regionale Interventi per il 2021 di ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento di sedi destinate a biblioteche pubbliche e di interesse locale.

Una sensibilità, quella rifreddese, verso i luoghi della cultura che non è solo però degli amministratori ma che è anche molto diffusa tra la popolazione ed ha portato un bel numero di rifreddesi a lavorare volontariamente per la biblioteca.

“I nostri sforzi per migliorare la nostra la biblioteca - aggiunge la consigliera

Valentina Cesano

- sarebbero del tutto vani se non ci fossero i volontari che ci consentono di tener aperto il nostro luogo della cultura. Voglio per ciò pubblicamente ringraziarli per questo ed anche per i tanti suggerimenti che in questi anni ci hanno dato per organizzare al meglio questo importante servizio alla popolazione”.