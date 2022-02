Rinnovato il direttivo dell'ANPI Fossano, Luisa Mellano eletta presidente

Sabato 12 febbraio, durante una partecipatissima assemblea di sezione, è stato eletto il nuovo direttivo dell’ANPI Fossano, ora così composto:

Presidente: Luisa Mellano, professoressa di matematica al liceo Peano di Cuneo, nipote del comandante Piero Cosa;

Vice-presidente: Andrea Silvestro (confermato);

Segretario: Massimo Monchiero (presidente uscente);

Tesoriera: Alexandra Casu

Tutti i membri sono stati eletti all’unanimità dai presenti all’assemblea.

“Grazie a tutti i soci del sostegno, spero di essere all'altezza del compito."- commenta Luisa Mellano (neo-presidente ANPI Fossano) - "Ho deciso di dare la mia disponibilità perché mi sembra giusto restituire un po' a chi ha dato tantissimo per permetterci di vivere in un Paese libero.La cosa migliore che possiamo fare per riconoscenza credo sia coltivare la memoria e preservare gli ideali”.

“Il nuovo direttivo racchiude in sé la giusta miscela di mitezza, DNA partigiano ed entusiasmo." - spiega Andrea Silvestro (vice-presidente ANPI Fossano) - "Una presidente nipote di Piero Cosa, comandante di storiche formazioni, conosciuto in tutto il Piemonte per le sue gesta al servizio dell’Italia libera."

Una tesoriera con la politica nel sangue, già da tempo attiva a fari spenti all'interno dell'associazione. Un presidente uscente, oggi neo-segretario, nipote del prof. Guido Monchiero (membro del C.L.N. di Fossano con Andrea Paglieri e altri), senza il quale oggi l'ANPI Fossano non esisterebbe più. E un "vice" che rimane tale, pronto a dare il proprio contributo quando serve, mosso da quegli ideali troppo alti per essere raggiunti, ma per i quali vale sempre la pena lottare. Oggi in particolare, quando i testimoni diretti ci stanno abbandonando del tutto. Una sezione di cui andare orgogliosi. "Ora e sempre", come la Resistenza.”

Per il mese di marzo, l’ANPI Fossano proporrà la visione dello spettacolo teatrale “Io vi comando”, realizzato in collaborazione con la compagnia “Masca Teatrale” (tra gli attori, anche l’ex-presidente di sezione, Massimo Monchiero). L’opera, ispirata alla storia di Lorenzo Perrone, il fossanese che aiutò Primo Levi a sopravvivere nel campo di sterminio di Auschwitz, andrà in scena giovedì 3 marzo, alle ore 20:45, presso il cinema-teatro “I Portici” di Fossano. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al 340.6018234 Il direttivo dell’ANPI ricorda che è già possibile sottoscrivere la tessera 2022 presso la libreria “Le Nuvole” di Via Cavour. Quota minima: 15 euro.