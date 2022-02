Un nuovo direttivo per la Pro loco Paesana? Convocata l’assemblea dei soci

Lunedì 28 febbraio torna a riunirsi l’assemblea dei soci della Pro loco Paesana.

Convocata per le ore 21, l’assise dovrà approvare il bilancio consuntivo dell’Associazione in riferimento all’esercizio 2021. Al tempo stesso, però, i soci saranno chiamati all’importante appuntamento del rinnovo delle cariche sociali del Consiglio direttivo per il triennio 2022-2025.

A guidare il sodalizio, oggi, c’è Alessandra Mattio.

Insieme a lei, compongono il direttivo Christian Mattio, vicepresidente, Matteo Scaramozzino, segretario, e Andrea Ughetti, tesoriere. Il direttivo era entrato in carica tre anni fa, a gennaio 2019, succedendo al CdA guidato da Gianfilippo Chiri, che non si era più ripresentato.

Nel 2019 la guida dell’Associazione era stata assunta da Anita Bonansea. L'allora presidente si era poi dimesso dopo qualche mese, a settembre del 2019: il suo testimone era stato raccolto poi proprio dalla Mattio, che ha presieduto il sodalizio sino alla naturale scadenza del mandato.

Da quanto si apprende, alla riunione del prossimo 28 febbraio verrà presentato un nuovo direttivo, in parte con persone della squadra uscente, e in parte con “new entry”.