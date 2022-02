Addio in val Tanaro a don Bruno Baracco, parroco emerito di Monesiglio e Prunetto

A ricordarlo con affetto in queste ore di lutto sono in tanti nel monregalese, in val Tanaro e val Bormida.

Ordinato sacerdote a Mondovì nel 1962 in Duomo, don Bruno, dopo aver conseguito la laurea in scienze biologiche all’Università di Torino, aveva insegnato per diversi anni matematica alle scuole medie, anche nell'istituto di Villanova Mondovì. Giornalista, lavorò per diverso tempo per il settimanale "L'Unione Monregalese" di cui fu anche direttore.

Fu parroco prima a Murazzano, poi Mombasiglio e Farigliano ed infine gli vennero affidate le parrocchie di Monesiglio e Prunetto, di cui era parroco emerito.

Il S. Rosario sarà recitato presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Bagnasco mercoledì 16 febbraio alle 20, mentre i funerali si terranno giovedì nella parrocchiale di Santa Caterina a Garessio Ponte, giovedì 17 febbraio alle 15.30. La camera ardente è stata allestita presso la cappella della casa canonica di Bagnasco.