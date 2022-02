Cuneo, alle battute finali il processo a carico del ragionier Adriano Bruno

È proseguito in Tribunale a Cuneo il procedimento penale a carico del ragioniere Adriano Bruno, professionista il quale, a vario titolo di reato, deve rispondere di numerose presunte violazioni in materia tributaria contestategli dalla Procura.



Parte offesa, l'Agenzia delle Entrate. Sono 18 le contestazioni rivolte all'imputato, titolare dello "Studio Sistem", in qualità di tenutario della contabilità e incaricato di adempimenti fiscali di alcune ditte cuneesi, anche in concorso coi titolari delle aziende interessate.



In quest’ottica il ragioniere avrebbe anche redatto fatture false, indicando elementi passivi fittizi e omettendo l’indicazione di elementi attivi, aumentando i costi e detraendo indebitamente l’Iva. Altro reato contestatogli, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e delle sanzioni amministrative per gli anni di imposta dal 2008 al 2011, è quello di aver compiuto alcuni atti fraudolenti su beni mobili e immobili in comproprietà con la compagna E.M.N.



L’ultima udienza tenuta nel palazzo di giustizia cuneese ha visto l’audizione di un ex dipendente del professionista, che lavorò per lui dal 2001 al 2009, quando venne poi venne assunta come sua socia d’opera fino al 2013. Anno in cui lasciò lo studio del ragioniere. La testimone ha riferito di non aver mai redatto fatture false, né dichiarazioni infedeli, come, contestato dalla Procura, è emerso in istruttoria. “Sentivo dire dalle mie colleghe di alcune operazioni inesistenti. I costi erano in gran parte inventati, oppure non giustificati, per abbassare il fatturato. Sono stata trattata come socio d’opera, ma le mie mansioni non erano cambiate rispetto a quelle delle mie colleghe”.



A testimoniare anche E.M.N, compagna di Bruno, che ha dichiarato di aver sempre adempiuto ai pagamenti degli immobili: “Tuttora stiamo pagando. Nel 2014 abbiamo creato una società per poter affrontare la spesa del mutuo di casa nostra. Non avremo potuto fare diversamente. Nel 2013 la banca ha voluto interrompere i rapporti col mio compagno”.



Nell’udienza programmata per il 9 maggio, l’audizione di un ultimo testimone, l’esame dell’imputato e la discussione.